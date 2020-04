Suso ammette: “Viola? Ho incontrato Commisso e Pradè, era una proposta interessante, ma…”

Suso, ex Milan, trasferitosi in prestito al Siviglia nello scorso mese di gennaio è intervenuto in diretta sui canali di Sky Sport:

Vicino alla Fiorentina la scorsa estate? Ho avuto un incontro con Commisso e il direttore sportivo. Mi hanno fatto un’offerta importante e io per educazione ho ascoltato la loro proposta. Negli ultimi mesi, la situazione al Milan non era bella, c’era confusione. Abbiamo cambiato tanti allenatori, dirigenti e anche la proprietà. Ho avuto la possibilità di venire al Siviglia e l’ho sfruttata. Tornare in Serie A? Io sono molto legato al calcio italiano e all’Italia. Mi piacerebbe tornare a giocare in Italia un giorno. Anche a Genova sono stati sei mesi bellissimi.