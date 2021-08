Summit viola in programma a Roma per Vlahovic, gli scenari

Le prospettive di Vlahovic si vanno delineando in queste ore

Gianluca Di Marzio sul proprio sito annuncia che Rocco Commisso è arrivato a Roma alle 12:45, e subito in programma c'è un incontro con Barone e Pradè per parlare di Vlahovic, il quale a sua volta incontrerà la dirigenza viola nella Capitale. Dipenderà tutto dalla sua volontà. Se vorrà partire, Commisso dovrà adoperarsi per chiudere la trattativa, ma se vorrà rimanere un altro anno l'Atletico ha pronta l'alternativa Cunha dell'Hertha Berlino. Scamacca è pronto in caso di partenza del serbo.