Gong del mercato che si avvicina e trattative che – come era pronosticabile – si infiammano. Arrivano anche i primi incontri per il ds viola Pradè (al seguito della squadra), come riferisce il giornalista di Sportitalia Luca Cilli. Nell’albergo che ospita il ritiro della Fiorentina sono infatti presenti gli agenti Alessandro Lucci e Beppe Riso. Riccardo Sottil, assistito proprio da quest’ultimo, ha diverse richieste tra cui quella del Genoa. Non solo, i dirigenti viola incontreranno anche il Sassuolo per Alfred Duncan.