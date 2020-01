Spal: torna Bonifazi e arriva Dabo

Come scrive La Gazzetta dello Sport, oggi Dabo dovrebbe trasferirsi alla Spal (guarda caso avversario della Fiorentina domenica). Semplici ha bisogno di un incontrista visto che Kurtic è destinato al Parma. Nelle ultime ore al centrocampista si sarebbe interessato il Torino che offrirebbe in contropartita Meité, ma soprattuto col club granata è in ballo l’affare Bonifazi. Il difensore è a un passo e già oggi è attesa la fumata bianca con un prestito con obbligo di riscatto a 11-12 milioni.

