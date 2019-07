Sottil tornerà al Pescara: la Fiorentina darà l’ok all’operazione

Nel pezzo di mercato delle squadre di Serie B, su La Gazzetta dello Sport si parla anche del Pescara che a breve avrà l’ok della Fiorentina per riavere Sottil. Montella ha allenato il giocatore in ritiro a Moena e nella tournée negli Stati Uniti. La società viola dunque ha deciso che per la crescita del giocatore servirà un altro anno di prestito.