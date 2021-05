Sottil, Lirola ma anche Saponara e i giovani, il borsino: chi resta e chi va

Tanti nomi sulla via del ritorno a Firenze. Gattuso li osserverà attentamente e valuterà, ma serviranno anche a monetizzare

Tra acquisti e cessioni, la Fiorentina dovrà guardare anche a quei giocatori che stanno per tornare dai rispettivi prestiti o che dopo un anno di "formazione" potranno servire a monetizzare. Su La Nazione si parla di 10 profili, quasi tutti di ritorno a Firenze, che potranno far comodo in modo più o meno diverso, o che ancora non hanno espresso tutto il loro potenziale. Il primo della lista è Lirola, sul quale la Fiorentina è in attesa da una risposta definitiva del Marsiglia sull'eventuale riscatto. Stesso discorso per Duncan e Sottil - valutati 13 e 11 milioni - sulla via del ritorno da Cagliari. Dovrà essere valutato anche Benassi, tornato già da alcuni mesi a Firenze dal Verona dopo zero presenze e un anno intero perso a causa di un infortunio al polpaccio destro.