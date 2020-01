Sottil in prestito a Genova? Non è detto, i rossoblù puntano un altro obiettivo

In giornata si era diffusa la voce di un possibile interesse del Genoa per Riccardo Sottil, voce che avrebbe trovato anche più di un riscontro. Ma in serata questa situazione può scemare, nonostante proprio il procuratore del giovane attaccante viola, ossia Beppe Riso, sia presente nell’albergo dove si trova la Fiorentina in ritiro a Milano. Secondo tuttomercatoweb.com, infatti, il Grifone potrebbe virare su Juan Iturbe, ex Verona, Roma e Torino in Italia, adesso al Pumas, in Messico. L’argentino-paraguaiano potrebbe raggiungere in rossoblù l’ultimo arrivato Iago Falque, il cui acquisto dovrebbe essere ufficializzato domani.