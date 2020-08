Sottil, il Cagliari lo vuole a titolo definitivo. Sardi anche su due obiettivi viola

Ore calde in casa Cagliari per quanto riguarda il calciomercato. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, infatti, oltre all’ex obiettivo viola Ravzan Marin dell’Ajax, i sardi stanno trattando il prestito di Gabriele Zappa (SCHEDA), esterno di proprietà del Pescara cercato anche dalla Fiorentina (LEGGI), e l’acquisto a titolo definitivo di Riccardo Sottil. “Discorsi avanzati per tutti e tre i giocatori”, si legge sul sito.