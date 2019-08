Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina non sarebbe in cerca di ulteriori esterni offensivi. Nella giornata odierna è andato in scena un incontro tra Barone, Pradè e Commisso, fra gli argomenti trattati anche quelli relativi al calciomercato. L’intenzione sarebbe quella di puntare con decisione su Chiesa, Ribery , Sottil ed eventualmente Montiel, senza forzare la mano per aggiungere un’altra pedina.