Nelle scorse settimane si era parlato di un “Borja Valero bis” a Firenze, con il centrocampista e la società viola pronti a riunirsi. In serata, la redazione di Sky Sport ha riportato l’ultim’ora di un interessamento del Genoa per Borja Valero, con le parti che si sono incontrate nelle ultime ore e per poter avviare una possibile trattativa.