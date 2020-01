Può concretizzarsi il terzo trasferimento alla Spal per Kevin Bonifazi (SCHEDA). Come riporta Sky Sport, domani il club estense incontrerà il Torino per riportare alla corte di Semplici il difensore. Obiettivo di mercato anche di Fiorentina e Atalanta, Bonifazi può finre nuovamente ai biancazzurri in prestito con obbligo di riscatto fissato a 11-12 milioni. Per il Torino arriva dunque la proposta più concreta per quelle finora pervenute per il centrale.