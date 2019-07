Spunta un nome nuovo per l’attacco della Fiorentina. Si tratta dell’ex Juventus, Fernando Llorente, centravanti classe 1985. Svincolato, nella scorsa stagione ha giocato nel Tottenham. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il club inglese vorrebbe rinnovargli l’accordo per un altro anno, ma l’interesse di Rocco Commisso è forte. Lo spagnolo si è detto disponibile a tornare in Italia.