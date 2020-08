Sirene inglesi per Bart Dragowski. Come scrive, infatti, il Corriere dello Sport alcune società di Premier League, non citate nell’articolo, sono tornati alla carica per il portiere. La Fiorentina, però, ha ribadito l’incredibilità del polacco.

Per quanto riguarda il giovane Gabriele Ferrarini, il difensore classe 2000 è stato girato in prestito al Venezia dopo il campionato con la Pistoiese.

