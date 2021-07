Simy, stand-by Fiorentina. Il giocatore vuole restare in Serie A: il punto

Il centravanti del Crotone ha ricevuto alcune proposte dall'estero, ma al momento la sua priorità è l'Italia

Punto sulla situazione di Simy su alfredopedulla.com. L'attaccante ha avuto nelle ultime ore anche proposte dall’estero, ma ha preferito respingerle. Non è una chiusura definitiva, ma per il momento la sua priorità resta l’Italia, vorrebbe continuare a giocare in Serie A.