L’ex giocatore di Palermo e Roma Fabio Henrique Simplicio, oggi operatore di mercato, ha parlato di Pedro a TMW:

Pedro brilla in Brasile? Come già visto con Gabigol, non è facile per i brasiliani uscire dal territorio e fare come Kakà. Ricardo ha fatto subito un campionato da paura, ma è diverso. È devastante. In area è il numero uno. Spero possa ritornare a Firenze e fare bene.