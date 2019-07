Simeone verso l’addio: l’International Champions Cup per mettersi in mostra

Il Corriere Fiorentino scrive di Giovanni Simeone. La sua strada è destinata a separarsi da quella della Fiorentina. L’International Champions Cup sarà l’occasione giusta per mettersi in mostra, per ritrovare la confidenza con il gol. E quindi risvegliare l’interesse di altre società che potrebbero richiederlo. In Italia, fino a questo momento, sono arrivati sondaggi da squadre di seconda fascia. Il Verona ci ha pensato, il Sassuolo ha avanzato un’offerta ma troppo bassa. Non va scartata in alcun modo la soluzione estero. La società si sta muovendo per trovare un altro titolare. Un giocatore che possa rispondere alle esigenze tecniche di Vincenzo Montella, un centravanti in grado di finalizzare la mole di gioco che la squadra produrrà. Il Cholito, dopo due stagioni da titolare, non può accettare una retrocessione ad alternativa. Ma adesso sta a lui dimostrare buona forma per far venire fuori una società che decida di puntare realmente su di lui.