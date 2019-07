Simeone in bilico: il Sassuolo vira su Caputo

Il futuro di Giovanni Simeone è ancora tutto da scrivere. La sua permanenza alla Fiorentina, infatti, non è sicura. Come scrive La Nazione, il Sassuolo continua a pressare sul Cholito, ma con un’offerta non ancora vicina alle pretese della società viola. Intanto sul sito di Gianluca Di Marzio leggiamo “Sassuolo-Caputo, ci siamo” e poi sotto: l’attaccante nelle prossime ore effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con la società neroverde, da sempre la sua prima scelta.