Simeone, c’è l’interesse della Lazio: può rientrare nella trattativa anche un ex viola

Tuttosport in edicola oggi riferisce di un possibile interessamento della Lazio per Giovanni Simeone, il cui padre ha lasciato ricordi meravigliosi nella Capitale. Il Cholito, che verrebbe affiancato a Ciro Immobile nel reparto offensivo biancoceleste, sarebbe la chiave per sbloccare anche un’altra trattativa con il club di Lotito, quella che porterebbe al ritorno di Milan Badelj.

La formula intavolata per Simeone, a prescindere da eventuali contropartite, sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto sui 18 milioni di euro.