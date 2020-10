Si sblocca la trattativa per Chiesa, la Juventus ha sistemato l’ultimo tassello

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, la Juventus ed il Bayern Monaco avrebbero trovato l’intesa per il prestito di Douglas Costa. La cessione, seppur a titolo temporaneo, è un tassello fondamentale per la buona riuscita dell’affare Chiesa. Il risparmio sul pesante ingaggio consentirebbe ai piemontesi di presentarsi alla corte della Fiorentina con la prima tranche dell’offerta e concludere l’interminabile telenovela. Tutte le pedine stanno andando al proprio posto. La Juventus in queste ore cercherà di aumentare ulteriormente il proprio tesoretto rescindendo il contratto di Khedira. A meno di clamorose sorprese domani sarà il giorno di Chiesa alla Juventus.

