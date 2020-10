Sfumato Milenkovic, il Milan punta su un centrale turco. Pezzella l’alternativa

La dirigenza milanista dopo l’acquisto di Dalot dal Manchester United, proverà a prendere anche un difensore centrale. Nel corso delle settimane sono stati valutati diversi profili, ma le contrattazioni non sono andate sempre a buon fine. Sono infatti sfumati Fofana del Saint Etienne e Milenkovic della Fiorentina. Stando a quanto troviamo scritto sul Corriere dello Sport, le attenzioni dei rossoneri si sono concentrate in queste ore finali di mercato su Ozan Kabak dello Schalke 04 e ieri in sede è andato in scena un summit con gli agenti del difensore. La richiesta dei tedeschi è alta, 25-30 milioni, e quindi i rossoneri non vogliono farsi cogliere impreparati trovare. Sono sempre vive infatti le piste che portano ad Antonio Rudiger del Chelsea, e German Pezzella della Fiorentina.