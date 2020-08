Sfuma Linetty: il polacco lascia la Samp e ritrova Giampaolo

Non è ancora ufficiale, ma Karol Linetty si può già considerare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Torino. Oggi il polacco ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo granata: nel pomeriggio ha sostenuto le visite mediche all’interno dello stadio “Olimpico Grande Torino”, per poi raggiungere la squadra in serata nell’albergo del ritiro, all’Ac Marriott del Lingotto. Il polacco ha riabbracciato Marco Giampaolo, tecnico che aveva già avuto ai tempi della Sampdoria, e ha conosciuto i nuovi compagni. Per domani è previsto il suo primo allenamento al Filadelfia. (Tuttomercatoweb.com)