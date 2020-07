Setti: “Kumbulla piace a tanti, sappiamo cosa vogliamo. Amrabat? Qui grazie a D’Amico”

Maurizio Setti, Presidente del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della gara contro l’Inter. Ha risposto prima ad una domanda (ormai di routine) sul futuro di Kumbulla, senza sbilanciarsi: “Marash è un giocatore di prima fascia”, ha detto, “ci sono tante squadre interessate e sappiamo quello che vogliamo ottenere”. Il nome del centrale italo-albanese è stato più volte speso negli scorsi mesi anche in chiave Fiorentina, anche se la concorrenza pare essere davvero troppo competitiva per ipotizzare un suo futuro in viola. Dopodiché lo stesso Setti ha parlato anche di Amrabat, che sarà invece un giocatore della Fiorentina a partire dalla prossima stagione: “È stata un’idea del Ds D’Amico. In un primo momento non c’erano le condizioni, poi si sono venute a creare e le cose sono andate molto bene”.