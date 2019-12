Serie B: l’Empoli in cerca di rinforzi, in casa azzurra si punta un difensore viola

L’Empoli vuol rialzarsi in classifica della Serie B edizione 2019/2020 ed aspetta il mercato invernale per prendere quei rinforzi che possano alzare l’asticella degli obiettivi stagionali. Uno di questi secondo pianetaempoli.it potrebbe essere Lorenzo Venuti, che ha comunque da poco rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina. Il terzino aretino ha dimostrato di saper fare la differenza in cadetteria (l’anno scorso con il Lecce era stato giudicato tra i migliori nel proprio ruolo). Difficile però che i viola se ne possano liberare già a gennaio, considerando anche che quello difensivo dovrebbe essere il reparto che meno verrà toccato dal mercato di riparazione.