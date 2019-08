Sentite Faggiano: “Inglese l’affare più complicato. Ci sono stati mille ostacoli”

Il ds del Parma Daniele Faggiano ha fatto il punto della situazione in casa crociata a un mese dalla fine del mercato a La Gazzetta di Parma soffermandosi su uno degli obiettivi della Fiorentina per l’attacco, poi sfumato proprio per la chiusura con i gialloblu: “L’affare più complicato? Dovrei dire il prossimo, invece riportare a casa Inglese non è stato semplice perché fino a dieci minuti dalla sua firma con noi ci sono stati mille ostacoli. Siamo come i pescatori, a volte bisogna aspettare molto prima di tirare la rete. Non bisogna avere fretta, sennò gli altri se ne accorgono e se ne approfittano”.