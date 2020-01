Semplici: “Bonifazi? Giocatore di valore, ma non è ancora nostro. Spero resti Petagna, Dabo…”

La Fiorentina pare aver mollato ormai la pista che portava a Kevin Bonifazi (la scheda), difensore centrale del Torino in procinto, pare, di passare alla Spal insieme ad un altro granata, Iago Falque. Il tecnico degli estensi, Leonardo Semplici, intervistato dopo la sconfitta in casa del Milan in Coppa Italia, dice a tal proposito: “Sono due ottimi calciatori, di valore, ma ne potrò parlare se e quando arriveranno da noi. Oggi posso parlare di chi ha giocato con la nostra maglia, come il nuovo acquisto Dabo ad esempio. Petagna? Spero resti qui, oggi era solo a riposo“.