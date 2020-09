Se parte Chiesa occhio a Ezequiel Barco. Piace anche a Monchi

Alle prese con l’eventuale cessione di Federico Chiesa, la Fiorentina aveva individuato in Ezequiel Barco (SCHEDA) una delle possibili soluzioni. Il classe ’99 dell’Atlanta United si era sbilanciato nei mesi scorsi (LEGGI QUI) circa l’interessamento dei viola, ma ai sondaggi esplorativi effettuati tramite alcuni intermediari non hanno tuttavia fatto seguito proposte ufficiali. La situazione, scrive Calciomercato.it, potrebbe cambiare in caso di cessione del n° 25, mentre sul talentuso fantasista c’è stato un interessamento del Siviglia di Monchi. Nel frattempo l’Atlanta United – complice la crisi Covid – non esclude di rivedere al ribasso le proprie pretese, scendendo da 25 a 20-22 milioni di dollari (17-19 milioni di euro).

