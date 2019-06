SCHEDA & VIDEO – Alla scoperta di Karsdorp, talento cristallino fermato dagli infortuni

In Italia, sistemate le panchine più importanti, il calciomercato sta entrando nel vivo. Come effetto collaterale di uno degli affari più chiacchierati del momento, ovvero quello Veretout, Rick Karsdorp potrebbe spostarsi alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Roma avrebbe rilanciato la sua offerta per il francese inserendo il difensore come contropartita tecnica nell’affare. Karsdorp inizia la sua carriera da centrocampista, viene spostato in maniera successiva sulla fascia destra come esterno basso. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE LA SCHEDA DEL GIOCATORE (VIDEO)