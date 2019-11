Scamacca risponde all’interesse della Fiorentina: “Mi stimola a fare meglio”

Dal ritiro dell’Under 21, l’obiettivo viola Gianluca Scamacca (LA SCHEDA), attaccante dell’Ascoli in Serie B, ha parlato ai microfoni di RaiSport: “Il mio sogno è arrivare un giorno alla Nazionale A, lavoro sempre al massimo per dare il mio contributo alla squadra. Se arrivasse la “promozione”? Devo ancora lavorare molto per migliorare, se arriva ben venga. Le voci di mercato che mi accostano alla Fiorentina? Mi stimolano a fare ancora meglio”.

