Scamacca più saldo al Genoa, ma Milan e Fiorentina non mollano

L’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali a Sky ha cercato di fare chiarezza sul futuro di Scamacca (la scheda) che è già al centro del mercato di gennaio soprattutto col Milan che spera di portarlo subito via: “Decidiamo noi sul giocatore. Noi abbiamo deciso di mandarlo in prestito al Genoa perché l’anno prossimo può essere un nostro protagonista qui al Sassuolo, la scelta è stata fatta in quest’ottica”.

Insomma sembrano in aumento le possibilità che l’attaccante, 2 gol in campionato e 4 in Coppa Italia, possa rimanere al Grifone fino a giugno. Eppure Maldini non molla e propone il difensore Musacchio e il giovane centravanti Colombo per risarcire i rossoblu. E poi c’è la Fiorentina che invece potrebbe girare in prestito Kouame o Cutrone. Questo leggiamo su www.primocanale.it