Sassuolo impenetrabile, Berardi e Scamacca restano blindati. A meno che…

Il punto sui sogni viola in vista della sessione invernale di mercato

La bottega del Sassuolo è una delle più care d’Europa, scrive Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport . E a gennaio la tendenza, più che altro una legge, è quella di non privarsi dei gioielli. A meno di clamorosi mal di pancia. Domenico Berardi è in cima alla lista di Vincenzo Italiano , tecnico della Fiorentina: la valutazione dell’a.d. Carnevali è chiara, almeno 25 milioni più 7-8 di bonus facilmente raggiungibili. Altrimenti semaforo rosso. Berardi, che ha scelto Firenze, si starà ponendo qualche domanda, una in particolare: " Se la Fiorentina mi desidera davvero, non è giusto che faccia una proposta all’altezza delle mie qualità"?

Scamacca respinge con forza un ruolo da terza o quarta punta, il parcheggio in panchina sarebbe la sua morte calcistica in vista di Qatar 2022. Il Sassuolo gli ha liberato un posto cedendo Caputo, adesso è felice così, sa che la Fiorentina lo marca da tempo in previsione di un’eventuale eredità di Vlahovic. La risposta più adeguata sarebbe quella di farsi trovare pronto per il mercato di giugno con almeno una dozzina di gol in cassaforte.