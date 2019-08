Sassuolo, chi si rivede: i neroverdi trattano Mammana

Emanuel Mannana e il Sassuolo, si può fare. I neroverdi, svela TMW, stanno trattando il difensore argentino ex obiettivo viola con lo Zenit San Pietroburgo; ai russi è stato proposto un prestito con diritto di riscatto per un’operazione che, aggiunge Di Marzio, si avvicinerebbe agli 11 milioni. Mammana andrebbe ad aggiungersi a Toljan, Traoré, Obiang e Caputo, per un mercato che sta facendo sognare Sassuolo.