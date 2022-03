Sarri punta un vecchio pallino: Saponara alla Luis Alberto?

Saponara potrebbe essere il ripiego giusto per Sarri a costo zero: con l'addio di Luis Alberto, i due potrebbero ritrovarsi

La rivoluzione in casa Lazio potrebbe portare ad un mercato fatto di nomi ambiziosi e addii eccellenti, come quelli di Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Secondo Il Messaggero, che racconta le vicende relative al mercato biancoceleste, oltre a diversi giocatori di alto profilo come Maxime Lopez, Vitinha, Allan e De Ketelaere Maurizio Sarri potrebbe riabbracciare a costo zero anche un vecchio pallino ai tempi dell'Empoli. Il tecnico toscano, visto il probabile ritorno in Spagna di Luis Alberto potrebbe ripiegare a costo zero su Riccardo Saponara, in scadenza di contratto con la Fiorentina che ancora non ha rinnovato con la società viola.