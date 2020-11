Sarri, avanti la trattativa con la Juventus: rescissione entro fine 2020

Sono ancora in corso la trattative per la risoluzione del contratto di Maurizio Sarri con la Juventus. Si era registrata un’accelerata dei contatti perché il tecnico voleva essere liberato per la Fiorentina, ma ora tutto procede con più calma. Il tecnico, rappresentato dall’agente Fali Ramadani, avrebbe ammorbidito la propria posizione che inizialmente non si discostava dai 6 milioni netti di ingaggio per questa stagione, più 2,5 milioni di penale per quella successiva. Secondo il Corriere di Torino le parti lavorano per trovare un’intesa entro fine 2020.