Sarri ancora a caccia di un numero 12. La Fiorentina spara alto per Terracciano

Dopo Maximiano la Lazio cerca un secondo portiere da affiancare al portoghese ex Granada. I candidati - scrive il Messaggero - restano Provedel e Terracciano. Ma rispettivamente Spezia e Fiorentina sparano alto, 6 milioni per il friulano e 4 per il numero 12 viola. L'alternativa è Silvestri, proposto da Tare a Sarri che non scalda il tecnico toscano.