Saponara è di rientro dal prestito, ma verrà ceduto. Due club di A su di lui

È una sfida a due tra Spal e Udinese quella sul mercato per Riccardo Saponara. Dopo una stagione in prestito alla Sampdoria il trequartista di Forlì è pronto a fare ritorno alla Fiorentina, ma per ri-fare i bagagli. Il club viola, difatti, è intenzionato a cederlo nelle prossime settimane, e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport estensi e bianconeri presenteranno le loro offerte per convincere il giocatore e la Fiorentina.