Saponara al Genoa: ecco la cifra del riscatto

Riccardo Saponara si appresta a lasciare la Fiorentina, destinazione Genoa, avversario – nemmeno a farlo a posta – della squadra viola alla seconda giornata di campionato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’affare è praticamente chiuso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Oggi sarà un altro giorno utile per sistemare i dettagli sull’onerosità del prestito e sulla cifra del riscatto (sui 7-8 milioni). Piccoli passaggi prima del trasferimento da Firenze a Genova.

IN ENTRATA E’ VICINO IL RITORNO DI BADELJ

****************

CLICCA PER LEGGERE:

– TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

– DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA

****************