Saponara, addio Fiorentina: deve scegliere fra due squadre di Serie A

Riccardo Saponara lascerà la Fiorentina in questo calciomercato. Come riporta Tuttosport in edicola oggi, il fantasista è conteso da Parma e Spezia. Sarà lui a dire l’ultima parola e a scegliere la squadra dove giocherà nel prossimo campionato.

