Samp-Llorente in standby: lo spagnolo resta con Milik ai margini del Napoli

Come riporta gazzetta.it, la Sampdoria ha premuto il freno nell’affare relativo a Fernando Llorente. Lo spagnolo, infatti, soltanto pochi giorni fa sembrava ad un passo dai blucerchiati, che hanno deciso invece di mettere in pausa la trattativa. Le ultime prestazioni convincenti della squadra di Ranieri hanno portato il club ligure a riflettere se portare oppure no il centravanti ex Juventus, Siviglia e Tottenham, tra le altre. Così, per il momento, Llorente resta a Napoli, dove anche Milik è sempre ai margini del gruppo guidato da Gennaro Gattuso.