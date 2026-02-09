La rosa dell'Atalanta è una delle più profonde del campionato, soprattutto nel reparto offensivo. Non è un caso che Lazar Samardzic non stia trovando molto spazio. Raffaele Palladino sta iniziando ad impiegare l'ex Udinese nelle ultime giornate. Samardzic a gennaio era stato accostato alla Fiorentina ma è rimasto a Bergamo. Dopo la vittoria contro l'Udinese, il giocatore ha parlato così a Dazn:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato Samardzic rivela: “Potevo partire, ma volevo rimanere a Bergamo”
calciomercato
Samardzic rivela: “Potevo partire, ma volevo rimanere a Bergamo”
La Fiorentina ha seguito anche Samardzic a gennaio. Il giocatore però, non voleva lasciare l'Atalanta
"Potevo partire? Sì, il mio lavoro è sempre allenarmi e andare al 100%, ma il resto lo fanno il mio agente e l’Atalanta. Io non ho mai pensato di andare via, sono contento di essere rimasto"
© RIPRODUZIONE RISERVATA