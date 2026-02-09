Samardzic rivela: “Potevo partire, ma volevo rimanere a Bergamo”

La rosa dell'Atalanta è una delle più profonde del campionato, soprattutto nel reparto offensivo. Non è un caso che Lazar Samardzic non stia trovando molto spazio. Raffaele Palladino sta iniziando ad impiegare l'ex Udinese nelle ultime giornate. Samardzic a gennaio era stato accostato alla Fiorentina ma è rimasto a Bergamo. Dopo la vittoria contro l'Udinese, il giocatore ha parlato così a Dazn: