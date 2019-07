Rongier: contatti intensificati tra Fiorentina e Nantes. Badelj…

Sono tante le idee per il centrocampo. Una di queste porta a Valentin Rongier, classe 1994, capitano del Nantes (SCHEDA). regista capace di dettare i tempi, ha visione di gioco ed è il profilo ideale su cui si stanno concentrando le attenzioni della Fiorentina. Non a caso ci sono già stati i primi contatti tra il club viola e quello francese che si sono intensificati negli ultimi giorni. Lo chiamano “le metronome”: l’operazione – scrive il Corriere dello Sport – è costosa, ma ci sono i margini e può essere portata avanti con forza. Sullo sfondo resta Badelj che costerebbe sugli 8 milioni: la pista non è tramontata.