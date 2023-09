La Fiorentina blinda Nico Gonzalez. Romano: “C’è l’accordo per il rinnovo”

La Fiorentina in estate ha rifiutato un'offerta di oltre 40 milioni dal Brentford per Nico Gonzalez. Ora l'argentino sarà ricompensato con un contratto nuovo e migliorato. A riportarlo in esclusiva è l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Il numero 10 viola è pronto a siglare un nuovo contratto a lungo termine con la Fiorentina. L'accordo sarebbe fatto e pronto per essere ratificato. C’è l’intesa verbale tra le parti, l’affare è ormai definito.