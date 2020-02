Roma, “voglia di Vlahovic”. Contatti a gennaio tra Petrachi e l’entourage del serbo

“Voglia di Vlahovic”, così esordisce in prima pagina Il Romanista, che parla dell’interesse dei giallorossi per l’attaccante viola. Il serbo è uno dei nomi sull’agenda di Petrachi, che nel mercato di gennaio è stato avvicinato dai procuratori del calciatore (Darko Ristic e Dejan Grcic) con la promessa di aggiornarsi in un prossimo futuro. Anche perché c’è in ballo il rinnovo di Dusan Vlahovic – che attualmente percepisce 400.000 fino al 30 giugno 2023 – che la Fiorentina ha iniziato a trattare negli ultimi giorni. Per la Roma il n° 28 è considerato il giocatore giusto da mettere alle spalle di Dzeko, ma la sua quotazione oggi è già superiore ai venti milioni. Tanti, ma non un’esagerazione, soprattutto se i giallorossi dovessero incassarne ventotto dal Lipsia per il riscatto di Schick.