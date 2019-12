Roma, tutto sul centrocampo: Nandez subito, poi in estate l’obiettivo sarà Castrovilli

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Roma. Il club giallorosso lavora in vista del futuro. Se per l’attacco la novità è rappresentata da Politano (CLICCA QUI), a centrocampo piace Castrovilli della Fiorentina. Il nome per il futuro, per il club, è questo. Nel mercato di gennaio invece partirà l’assalto a Nandez del Cagliari.