Roma o Milan? La cessione di Veretout potrebbe portare alcune contropartite

Jordan Veretout si appresta a lasciare la Fiorentina. Il club viola ha sul piatto le proposte della Roma e del Milan. Come scrive La Nazione, Pradè ha fiutato il maxi-affare e prima di decidere in che direzione spingere il francese, punta a monetizzare al massimo la sua cessione. Monetizzare (e quindi incassare non meno di 25 milioni) o anche sfruttare Veretout come pedina di scambio per arrivare a una contropartita imporante nella ricostruzione della Fiorentina. L’asse con la Roma è avviata e il faccia a faccia positivo del giocatore con i giallorossi può aiutare Pradè a valutare le posizioni di El Shaarawy, Under e soprattutto di Schick. Elementi questi, che abbasserebbero (ovviamente) l’incasso dalla cessione di Veretout, ma consegnerebbero a Montella un innesto decisivo. Ma almeno fino al giorno delle firme, Pradè non abbandonerà anche la strada che porta al Milan. Del resto, proprio con i rossoneri, la Fiorentina sta continuando a trattare Cutrone e Biglia (oltre a Bertolacci che però è svincolato).