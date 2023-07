Roma in Inghilterra per Scamacca: sarà lui il nuovo centravanti di Mourinho

Come racconta calciomercato.com, la Roma sta per chiudere l'operazione Gianluca Scamacca. Il direttore sportivo della Roma a breve volerà a Londra per mettere nero su bianco con il West Ham per il ritorno del centravanti ex Sassuolo nella nostra Serie A. I giallorossi lo prendono in prestito oneroso (4/5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 22. La società vincitrice dell'ultima Conference League aveva provato a temporeggiare per cercare di ottenere un'offerta più vantaggiosa, ma soltanto la Roma ha fatto sul serio per Scamacca, che così, dopo una stagione in pratica da spettatore, torna in patria per rilanciarsi.