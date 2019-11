Roma, Florenzi in uscita. Per la Fiorentina è più di un’idea: già fatto un sondaggio

Alessandro Florenzi è in uscita dalla Roma. Il giocatore non sta trovando spazio, così sta entrando nell’ordine delle idee di valutare altre proposte lontano dalla Capitale. Secondo Tuttosport, la Fiorentina e la Sampdoria avrebbero già fatto i primi sondaggi. Il quotidiano parla anche dell’Inter come club interessato, ma Darmian sembra piacere di più. Ricordiamo che l’agente di Florenzi è Alessandro Lucci, uno con cui Daniele Pradè ha fatto diversi affare negli ultimi anni (Es. Vecino, Tomovic, Cuadrado). LA SCHEDA PER RICOSTRUIRE LA CARRIERA SU TUTTITALENTI.COM