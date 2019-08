Roma, difficoltà per arrivare ad Alderweireld. E torna di moda Pezzella

Come scrive il Corriere Della Sera, il Tottenham non cala le richieste per Toby Alderweireld. Gli Spurs chiedevano 28 milioni e non scendono da questa cifra per il centrale belga, nonostante sia a un solo anno dalla scadenza del contratto. Petrachi è alla ricerca di un difensore e adesso tornerà a sondare la pista German Pezzella. Il capitano viola è uno degli indiziati insieme a Verissimo del Santos (brasiliano accostato alla Fiorentina).