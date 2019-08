Roma, continua la caccia ad un difensore: difficile Pezzella, ora guarda in casa Juventus

Non c’è solo German Pezzella sulla lista dei difensori della Roma. Ceduto Manolas al Napoli, i giallorossi sono alla ricerca di un centrale che possa essere titolare per Fonseca. Il capitano della Fiorentina piace, costa 20 milioni, ma la società viola non sembra intenzionata a cederlo. Nelle ultime ore ha preso corpo la pista Daniele Rugani della Juventus. L’operazione potrebbe essere impostata sulla base del prestito.