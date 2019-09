Rinnovo di Castrovilli, oggi l’incontro decisivo: si va verso un sostanziale ritocco dell’ingaggio

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, è oggi il giorno dell’incontro decisivo tra la Fiorentina e l’entourage di Gaetano Castrovilli, entrato prepotentemente nelle scelte di Montella in questo inizio di stagione. Per il sito web, si va verso un’intesa fino al 2024 (ma secondo quanto risulta a violanews.com, la prossima scadenza del contratto di Castrovilli dovrebbe essere nel 2023) con sostanziale ritocco dell’ingaggio per l’ex Cremonese. Lo stesso Joe Barone solo ieri aveva manifestato ottimismo per la felice riuscita della trattativa di prolungamento per uno degli interpreti più positivi e sorprendenti di questo primo mese di campionato: LEGGI.