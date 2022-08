Ricordate Hancko? E’ il nuovo difensore del Feyenoord. Ecco quanto è stato pagato

Come riporta il nostro Nicolò Schira su Twitter, l'ex difensore della Fiorentina David Hancko fa un bel salto di qualità e saluta lo Sparta Praga approdando al Feyenoord. Lo slovacco, probabilmente, è stato preso per andare a sostituire Marcos Senesi, volato in Premier dove indossa la maglia del Bournemouth. Il club olandese ha versato una cifra non bassa alla società ceca per il cartellino di Hancko: 9 milioni bonus compresi.